Российские каратисты завоевали большинство медалей на «Кубке наций» в Москве

В Москве завершился третий международный турнир по каратэ «Кубок наций». Соревнования объединили около полутора тысяч спортсменов из почти 40 стран.

В течение двух дней на татами состязались бойцы разных возрастов: от самых юных, которые только делают первые шаги в спорте, до настоящих гуру боевых искусств. Лучшие получили высшие спортивные звания.

«Я очень рада и горжусь собой. Это были мои первые соревнования в новой категории 14-15 лет. И я выполнила КМС», — поделилась кандидат в мастера спорта по каратэ Алия Сайфуллина.

Чтобы уложиться в два дня, соревнования проходили одновременно на шести татами. Наибольшее количество медалей завоевали российские спортсмены.

