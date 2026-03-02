В Ленобласти ищут подростка, которого могли завербовать мошенники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Юноша не выходит на связь уже пять дней.

В Ленинградской области пятые сутки продолжаются поиски 17-летнего Владислава. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Молодой человек съехал от родителей еще в сентябре 2025 года, но все это время ежедневно общался с семьей. Однако недавно парень перестал отвечать на звонки и сообщения. После этого родственники сразу обратились в полицию и к волонтерам.

Версия о психологическом давлении

Мать пропавшего уверена: сын находится под мощным психологическим воздействием мошенников.

Женщина рассказала, что схема работает так: сначала с подростками в интернете знакомятся неизвестные, втираются в доверие, представляясь сотрудниками госорганов. Затем злоумышленники начинают звонить с угрозами с неизвестных номеров.

С младшей сестрой Владислава подобное уже происходило. Девочку запугали фейковой историей о банковских переводах якобы на финансирование теракта. Ей угрожали страшными последствиями для семьи.

Родственники опасаются, что с Владиславом провернули ту же схему. Юношу могли запугать настолько, что он сейчас прячется и боится выходить на связь.

Не первый раз

Случай в Ленобласти — не единичный. Мошенники все чаще берут на прицел молодых людей.

В региональном управлении МВД ранее задерживали предполагаемых криминальных курьеров 18 и 20 лет, причастных к восьми эпизодам мошенничества. При обысках у них изъяли 744 сим-карты, 284 картхолдера и оборудование для нелегальных узлов связи.

Известен случай, когда 15-летнюю петербурженку заставили вынести из дома и передать курьеру более пяти миллионов рублей и ювелирные украшения.

Официальный представитель МВД Ирина Волк обращалась к юным жителям региона с призывом немедленно сообщать в полицию, если незнакомцы в интернете пытаются давать указания или оказывают психологическое давление.

В полиции предупреждают: государственные органы никогда не требуют коды из смс и не предлагают «доказывать невиновность» выполнением заданий.

Поиски Владислава продолжаются. Волонтеры и полиция надеются найти парня живым и невредимым, пока схема мошенников не привела к непоправимым последствиям.

