Гастрономический интерес: SHAMAN объяснил, зачем облизал лед Байкала
SHAMAN облизал лед Байкала из-за спонтанного желания попробовать его на вкус
Фото: Telegram/SHAMAN/shaman_channel
Исполнитель подчеркнул, что не нарушал законы Российской Федерации.
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, объяснил мотивы своего необычного поступка на озере Байкал в эфире федерального канала.
Певец подчеркнул, что его решение попробовать замерзшую воду на вкус не имело никаких скрытых подтекстов и не нарушало действующее законодательство Российской Федерации. По словам музыканта, он впервые посетил этот регион и оказался под глубоким впечатлением от масштабности и природной красоты водоема. Желание продегустировать лед возникло спонтанно как реакция на чистоту и прозрачность замерзшей поверхности самого глубокого озера планеты.
«А я разве нарушил хотя бы один из законов Российской Федерации? Сразу ответ: нет! Да, я действительно первый раз был на Байкале и был впечатлен величием, широтой, великолепием этого озера, и там действительно очень красивый лед. И буквально вот так у меня созрела идея попробовать лед самого чистого озера на вкус», — сказал артист.
Видеоролик, на котором запечатлен этот момент, стал популярным в сети и вызвал неоднозначную реакцию. Общественность отреагировала на перформанс звезды по-разному. Часть поклонников сочла жест проявлением искренней любви к родной природе и поэтическим порывом. Другие комментаторы выразили обеспокоенность вопросами гигиены и безопасности, а также напоминали о необходимости соблюдения экологических норм на заповедной территории.
Инцидент вызвал широкий резонанс в Иркутской области: в финале масленичных гуляний на льду озера даже было сожжено чучело, символизирующее артиста, что организаторы назвали актом «очищения»
