Зарплаты ушли в отрыв: названы самые высокооплачиваемые руководящие должности

От топ-менеджеров требуют сочетания лидерских качеств и высокой профессиональной компетентности.

Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге предлагают IT-директорам, гендиректорам и коммерческим директорам. Это следует из аналитики hh.ru, с которой ознакомился 5-tv.ru.

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили вакансии для руководящего звена в Северной столице и определили, какие позиции предлагают соискателям наиболее высокий доход. В тройку лидеров вошли руководители IT-направлений, генеральные и коммерческие директора.

Топ-3 самых дорогих руководителей

С начала года петербургские работодатели разместили на hh.ru более 1,6 тысячи вакансий для высшего и среднего менеджмента. В 4% случаев предлагаемый доход составлял 300 тысяч рублей и выше.

Первое место по уровню зарплат заняли руководители групп разработки в IT-сфере. Медиана предлагаемого дохода для них в январе достигла 300 тысяч рублей. Это на 70 тысяч больше, чем у вакансии, занявшей вторую строчку рейтинга.

Как пояснила директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова, такой разрыв объясняется высокими требованиями к специалистам. Кандидат должен обладать не только управленческими навыками, но и узкими IT-компетенциями, умело сочетая лидерские качества и профессиональную экспертизу.

На втором месте по уровню дохода — генеральные и исполнительные директора с медианой зарплаты 230 тысяч рублей. Замыкают тройку коммерческие директора которым работодатели готовы платить в среднем 214 тысяч рублей.

Кто еще вошел в десятку

В топ-10 самых высокооплачиваемых руководящих позиций также вошли:

директора по маркетингу и связям с общественностью — 200 тысяч рублей,

директора по информационным технологиям — 200 тысяч рублей,

финансовые директора — 200 тысяч рублей,

технические директора — 180 тысяч рублей,

операционные директора — 175 тысяч рублей,

директора по персоналу — 160 тысяч рублей,

руководители отдела аналитики — 160 тысяч рублей.

Аналитики отмечают, что спрос на квалифицированных руководителей в Петербурге остается стабильно высоким, а работодатели готовы конкурировать за лучших кандидатов, предлагая достойные зарплаты. Особенно это заметно в IT-секторе, где сочетание управленческих и технических навыков ценится особенно высоко.

