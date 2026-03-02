Меры безопасности из-за угрозы теракта усилили вокруг Капитолия

Фото: Reuters/Nathan Howard

При этом каких-то дополнительных ограждений вокруг здания не появилось.

Меры безопасности усилили вокруг Капитолия в Вашингтоне в связи с возможными терактами после ракетных ударов США по Ирану. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Усиленные меры безопасности будут введены в Капитолии, США, с вечера воскресенья и продолжены в понедельник на фоне опасений относительно возможного терроризма после ударов США по Ирану», — передает телеканал.

При этом, по данным Fox News, официальные лица отвергают достоверную угрозу террористических атак. Кроме того, вокруг здания не установят дополнительные ограждения.

Атака США и Израиля на Иран

Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. В ответ Тегеран нанес удары по территории Израиля, а также по американским авиабазам в ряде стран Ближнего Востока. В связи с эскалацией государства региона были вынуждены закрыть воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке на американское посольство в Багдаде. Участники протестовали против действий США и Израиля в отношении Ирана.

