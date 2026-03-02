Не могут оплатить: сколько денег потеряли турфирмы из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Reuters/Akhtar Soomro

Власти Дубая не хотят оказывать помощь российским туристам.

Потери туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов, застрявших в странах Ближнего Востока, составляют не менее 1,5 миллиона долларов в день. В случае продолжения конфликта между США, Израилем и Ираном ущерб может достичь десятков миллионов долларов. Об этом заявляют эксперты Российского союза туриндустрии.

Оценки ущерба

Член правления РСТ и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян подчеркивает, что для точной оценки необходимо собирать данные со всего рынка, но уже сейчас очевидны масштабы потерь.

«Если исходить из средней стоимости размещения одного туриста 80-100 долларов за день и умножить это на количество путешественников, масштабы ущерба становятся очевидны. Самое время реформировать подход к доступу туроператоров к резервным, по сути своим же деньгам в фондах „Турпомощи“, не обращаясь к государству за поддержкой», — считает Мурадян.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов оценивает потери еще выше. По его словам, если в Эмиратах на момент остановки рейсов находилось около 50 тысяч организованных туристов, и даже половине из них требуется экстренная помощь, речь идет о нескольких миллионах долларов расходов ежедневно.

Где находятся туристы

По предварительным оценкам экспертов РСТ:

в Саудовской Аравии находится порядка 1000 организованных туристов из России;

в ОАЭ — около 50 тысяч организованных туристов и до 100 тысяч российских граждан, включая самостоятельных путешественников;

в Омане — порядка 800–900 россиян.

Реакция властей эмиратов

Арутюнов отметил, что местные власти эмиратов повели себя в сложившейся ситуации по-разному. Он выразил благодарность туристическим офисам Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы за оперативную реакцию.

«Вместе с тем, хотелось бы отметить отсутствие аналогичных заявлений со стороны Дубая, где сосредоточено большинство наших туристов. Своевременная реакция властей могла бы существенно снизить нагрузку на турбизнес, помочь сэкономить ресурсы и нервы», — сказал он.

По словам эксперта, когда туристы не могут дальше оплачивать номера и освобождают их, а туроператоры не имеют возможности покрывать расходы на пятизвездочные отели, гостей переселяют в гостиницы более низкой категории.

Это позволяет минимизировать пустующие места и снизить потери. В связи с этим турбизнес рассчитывает на более четкую и оперативную позицию со стороны DTCM — Дубайского туристического офиса.

