Армия обороны Израиля начала наступательную операцию против движения «Хезболла»

Фото: www.globallookpress.com/ Ilia Yefimovich

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее глава парламентской фракции движения был убит при израильском ударе по Ливану.

Армия обороны Израиля начала наступательную операцию против шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом заявил начальник израильского генштаба, его слова приводятся в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Мы начали наступательную кампанию против «Хезболлы», — говорится в сообщении.

Предшествующие события

Операция последовала за ликвидацией высокопоставленного представителя движения. Накануне ливанские СМИ сообщили, что в результате израильского удара по Бейруту погиб глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад.\

Ранее израильское командование официально подтверждало, что наносит удары по объектам движения в ответ на обстрелы северной территории Израиля.

Представители «Хезболлы» публично выразили полную солидарность с Ираном.

Региональная эскалация

Наступление в Ливане происходит на фоне масштабного обострения конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В ее результате погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего КСИР.

Это уже не первая масштабная кампания Израиля против ливанского движения. В сентябре 2024 года при ударе по пригороду Бейрута был убит многолетний лидер «Хезболлы» Хасан Насралла вместе с большей частью руководства группировки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.