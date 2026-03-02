Не выдумка и не повод для иронии: почему мужчины тяжелее переносят грипп

Фото: 5-tv.ru

За этим стоят не только физиологические, но и поведенческие причины.

За явлением «мужского гриппа» скрывается целый комплекс объективных причин — от гормонального фона до особенностей поведения. Об этом рассказала врач-терапевт Шота Каландия в интервью Газета.ру.

Влияние гормонов и хромосом

Как пояснил специалист, женский организм изначально лучше защищен от вирусов благодаря эстрогенам. Эти гормоны активизируют выработку антител и ускоряют реакцию иммунной системы на проникновение инфекции.

У мужчин же такой поддержки нет: тестостерон, напротив, способен замедлять работу иммунных клеток. Из-за этого болезнь протекает тяжелее, а восстановление занимает больше времени.

Кроме того, важную роль играет генетика. Гены, отвечающие за иммунитет, находятся на Х-хромосоме. У женщин их две, что создает своего рода «запас прочности» при борьбе с инфекциями. У мужчин такая хромосома только одна, поэтому ресурс организма в этом плане ограничен.

Более яркая реакция на воспаление

По словам Каландия, мужской организм склонен давать более выраженный ответ на воспалительный процесс. Это проявляется в высокой температуре, сильной ломоте в мышцах и суставах, резкой слабости. С точки зрения медицины это не преувеличение симптомов, а именно более интенсивная реакция, которая субъективно воспринимается как тяжелое состояние.

Особенности поведения

Эксперт также обратил внимание на то, как мужчины обычно реагируют на первые признаки недомогания. Многие предпочитают не обращать внимания на симптомы, продолжают ходить на работу и переносят болезнь «на ногах». Это не только ухудшает их состояние, но и затягивает течение инфекции. К тому же мужчины реже обращаются к врачу на ранних стадиях и позже начинают принимать лекарства.

Не менее важен и психологический момент. Женщины, как правило, легче справляются с состоянием дискомфорта и продолжают заниматься повседневными делами даже при плохом самочувствии. Мужчины же сильнее фиксируются на своих ощущениях, что усиливает восприятие болезни.

В итоге, как резюмирует терапевт, мужской грипп — это не выдумка и не повод для иронии, а результат сочетания физиологии, генетики и поведенческих привычек. Чтобы избежать осложнений, мужчинам важно не игнорировать симптомы, соблюдать постельный режим, пить больше жидкости и вовремя обращаться за помощью к врачам.

