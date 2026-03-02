Теперь наш канал доступен в MAX
Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника над регионами России

Сколько беспилотников сбила ПВО за ночь с 1 на 2 марта

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Больше всего дронов было ликвидировано над акваторией Черного моря.

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 172 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны самолетного типа были сбиты над несколькими регионами России:

  • 67 беспилотников уничтожено над акваторией Черного моря;
  • 66 — над Краснодарским краем;
  • 23 — над Республикой Крым;
  • 8 — над акваторией Азовского моря;
  • 4 — над Белгородской областью;
  • 3 — над Курской областью;
  • 1 — над Астраханской областью.

Российские системы противовоздушной обороны продолжают нести круглосуточное дежурство по перехвату воздушных целей. Все беспилотники были обнаружены и уничтожены своевременно, что позволило предотвратить возможные разрушения и жертвы среди гражданского населения.

Украинские формирования регулярно предпринимают попытки атак на российские регионы с использованием беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов фиксируется в приграничных с Украиной областях, а также в регионах, где расположены объекты инфраструктуры и военные аэродромы.

