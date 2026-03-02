Без еды и воды: в аэропорту Дубая российским туристам дали три финика на обед

РИА Новости: туристам из РФ дали три финика на обед после отмены рейса в Дубае

Фото: Reuters/Johannes P. Christo

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке сотни граждан РФ не могут вернуться домой.

В аэропорту Дубая российским туристам, застрявшим в стране из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, вместо полноценного обеда и воды раздали по три финика. Об этом пишет РИА Новости.

«В аэропорту было много туристов с разных отмененных из-за взрывов рейсов, обещали еду и воду на время ожидания. Но очередь была огромная, еды на всех не хватило. В итоге нам дали три финика», — рассказала жительница Уфы Гулия, добавив, что воду они так и не получили.

Туристка узнала об отмене рейса, находясь в самолете. Ей, как и всем остальным пассажирам, пришлось выйти. По словам Гулии, незадолго до объявления об отмене один лайнер все же успел взлететь. Однако вскоре его вернули назад.

Атака США и Израиля на Иран

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Вскоре начались ответные удары. Из-за этого многие государства в регионе, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) закрыли свое воздушное пространство для всех судов.

Боевые столкновения длятся почти двое суток. США и Израиль атакуют военные и гражданские объекты Тегерана. А исламская республика, в свою очередь, наносит ракетные удары по американским базам и кораблям.

Ранее 5-tv.ru писал, что более ста тысяч граждан России оказались «заперты» на Ближнем Востоке. Это случилось после обострения конфликта между Израилем и Ираном. О том, когда путешественники смогут вернуться домой, непонятно.

