«А зачем»: актер Сергей Бурунов признался, что не любит дни рождения

Скоро звезде кино исполнится 49 лет. Однако он не хочет устраивать пышное торжество.

Актер Сергей Бурунов не любит дни рождения. Об этом он рассказал на шоу Павла Воли.

Сергею Бурунову 6 марта исполнится 49 лет. Однако артист не намерен устраивать пышное торжество. Наоборот, этот день он хочет провести только рядом со своей любимой.

«Я не люблю дни рождения. Я их не праздную <…>. Не знаю. Ну, может поедем к морю», — сказал Бурунов, отвечая на вопрос о том, как собирается отметить свой день рождения.

Звезда кино пояснил, что конкретно ему не нравится в праздниках. По его мнению, это лишняя суета.

«Кого-то собирать, приглашать… Их собираешь. Все приходят, а потом через 20 минут сидишь такой и думаешь: «Зачем я их всех позвал?», — сказал Бурунов.

Кроме того, артист пожаловался, что ему в основном дарят бесполезные подарки.

«Денег ведь много никто не подарит, верно?» — подытожил знаменитость.

