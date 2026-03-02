«Степные ветра»: актер Сергей Бурунов раскрыл секрет появления своей «прически»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кто лишил знаменитость волос?

Российский актер, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов считает, что к созданию его легендарного образа приложил руку отец. Речь идет о лысине, без которой сегодня представить знаменитость просто невозможно.

«Я спрашивал у своего отца: «Почему у меня так (речь про лысину. –Прим.ред.)?». Он ответил: «Не знаю. У меня были волосы. Но потом они пропали после службы в Монголии в роте связи», — сказал Сергей Бурунов с присущей ему долей иронии в шоу Павла Воли.

Актер в шутку добавил, что до сих пор не понимает, причем здесь он и служба его родителя в Монголии.

«Монголия. Степные ветра. Сдуло», — добавил Павел Воля.

Также Сергей Бурунов сказал, что ему очень нравится его внешний вид, и он не хотел бы ничего менять. Даже если бы у него была возможность отрастить волосы, то он бы не стал этого делать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Сергей Бурунов поборол алкогольную зависимость. Чтобы справиться с этим «недугом», актер обратился к специалисту — психотерапевту.

