Снежная пещера стала могилой: кто ответит за смерть школьника в Подольске

К месту трагедии жители несут цветы, свечи и игрушки.

В Подмосковье работникам управляющей компании предстоит ответить за смерть школьника. Водитель погрузчика, который убирал снег во дворе, не заметил играющего в сугробе ребенка. Мальчик погиб. К месту трагедии жители Подольска несут цветы, свечи и игрушки. И требуют справедливого наказания за такую халатность. Нам удалось связаться с руководителями коммунальной компании. Их объяснения выслушал мой коллега, корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Подольск. Обычный двор на улице Бородинской. 11-летний мальчик вышел на прогулку и бесследно исчез. Его искали ровно сутки. И нашли — вот тут, под тоннами спрессованного снега.

То, что начиналось как безобидная детская игра — строительство снежного туннеля, — обернулось трагедией. Эти кадры сделаны за пару минут до трагедии. Подросток играет на заваленной снегом детской площадке, забирается внутрь снежной «пещеры». Он не видит, что с другой стороны уже работает техника. Огромный бульдозер подъезжает и вываливает ковш — и тонны сырого, тяжелого снега накрывают укрытие.

«Просто не заметил ребенка. Вход в пещеру был с другой стороны», — рассказывают соседи.

На записях с камер видно: ни мастера участка, ни дворника рядом не было. У ООО «Климовск-центр» — свои порядки. Именно эта организация отвечает за уборку снега, и, судя по состоянию дворов, коммунальщики не слишком спешат выполнять свои обязанности.

Это не улица — это зона особой опасности. Сугробы здесь даже не два — три метра, лужи на дорогах по колено, огромные сосульки, которые свисают с крыш. Идем в УК, на месте только-только — диспетчер. Пускает внутрь, но пояснить ничего не может.

«Вы знаете, я только сегодня пришла на смену, пока не сильно в курсе, поэтому не могу вам ответить на этот вопрос», — говорят там.

В главном офисе управляющей сегодня выходной. Двери закрыты. Звоним заместителю директора и по совместительству мастеру участка — Кристине Черкасовой. Разговаривать она не хочет.

«Извините, я никак не хочу комментировать. До свидания», — ответила она.

Генеральный директор ООО «Климовск-центр» Алексей Трусов оказался общительнее.

— А как произошло это все, по вашей версии?

— Пока не могу сказать, сейчас в следственном комитете занимаемся. Но, по словам заместителя, это случайность, тракторист этого не видел.

Только вот назвать это случайностью сложно. Это — халатность. И таких случаев по стране десятки. Так, в Свердловской области детей завалило снегом во дворе, к счастью — выжили. В Красноярском крае девочка строила снежный домик — и погибла.

«Баловалась, играла. Ну и обрушилась, говорит, вдохнула его и задохнулась этим снегом. Так говорят», — делятся жители.

Главный вопрос — где в этот момент были сотрудники управляющей компании? Почему работы шли без должного контроля?

«Опасным производственным объектом дворовая территория не считается, поэтому целого десанта, который бы окружал во время работы трактор, как бы управляющая компания на место работы не высылает», — объясняет эксперт в сфере управления ЖКХ и капитального ремонта Вера Москвина.

Итог — страшная трагедия. Во дворе в Подольске — свечи, цветы, детские игрушки. Соседи приносят шоколад и записки.

«Данная история подпадает под уголовную квалификацию при нарушении правил безопасности при проведении строительных либо иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека. Квалификация такова, что здесь один из видов наказания предполагает лишение свободы до пяти лет», — отмечает юрист Алишер Захидов.

Здесь же на снегу — яркая полосатая шапка. В ней подросток выходил гулять. Мальчик из благополучной семьи, занимался баскетболом и карате, играл в шахматы, осваивал синтезатор.

«Добрый мальчик. Он очень хорошо учится. То есть он четвертый класс, а интеллект у него явно больше», — делится педагог дополнительного образования Екатерина Вислогузова.

Когда техника работает без контроля, а дворы превращаются в снежные ловушки, трагедия — лишь вопрос времени. По данному факту уже возбуждено уголовное дело, допрошены тракторист и его наниматели. Если сегодня все спишут на «не заметили» и «так получилось», завтра под очередным сугробом может оказаться другой ребенок.

