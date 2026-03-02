Трамп согласился на диалог с новым руководством Ирана

Фото, видео: Reuters/Nathan Howard

При этом временный Верховный лидер Исламской Республики пока никаких заявлений не делал.

Несколько часов назад американские издания начали цитировать слова Трампа. В телефонном разговоре с журналистом он подтвердил, что новое руководство Ирана обратилось к США с просьбой о переговорах. По словам главы Белого дома, он согласен на такой диалог. Но когда именно состоятся эти переговоры — не уточняется. Временный Верховный лидер Ирана пока никаких заявлений не делал. О возможностях дипломатического решения конфликта и политическом бессилии Европы —корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Есть такой расхожий штамп, что что-то там разделило что-то там другое на «до» и «после». Похоже, именно это произошло на Ближнем Востоке. Он полыхал всегда, но раньше никакое действие не приводило к таким последствиям. Антизападные, назовем их так, волнения почти во всех странах региона. Иран — понятное дело, тут в толпу негодующих протиснуться сложно.

Но вот Кашмир, вот Пакистан, где у американского посольства так жарко, что в людей стреляли — более десятка погибших. И это, если верить израильскому премьеру, скорее всего, только начало.

«В ближайшие дни мы нанесем удары по тысячам целей террористического режима. Мы создадим условия для смелых людей Ирана, чтобы они могли духовно освободиться от оков тирании. И поэтому я снова обращаюсь к вам: о, народ Ирана, не упустите этот шанс! Это возможность, которая появляется лишь раз в поколение», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Израильская армия убийство духовного лидера Ирана возносит до подвига.

«Али Хаменеи десятилетиями возглавлял иранский террористический режим и руководил террористическими операциями против Государства Израиль и всего западного мира. Он — глава иранского осьминога, который поставлял свое террористическое оружие на весь Ближний Восток, и на его руках кровь», — заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля Эфи Дефрин.

Теперь-то его кровь — на ваших руках. Но кто об этом думает, когда задействован режим «пан или пропал». Иранцы ведь тоже собираются играть на все деньги.

«Израиль — маленькая страна. У нее нет ни значительных ресурсов, ни большого населения. Вокруг нее — исламские страны, которые ей противостоят. А американцы должны знать, что они воткнули нож в сердце иранского народа. Поэтому их сердца будут пронзены», — заявил секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Но вот возникает вопрос. А где Европа? Она же за все хорошее против всего плохого. Претендует на роль полюса многополярного мира и все такое. Наиболее внятно отреагировала Британия — «я не я и хата не моя».

«Мы не причастны к ударам, мы в них не участвовали, США должны определить правовую основу для предпринятых ими действий. Мы разделяем решимость относительно того, что Иран никогда не должен получить ядерного оружия», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

От остальных — белый шум. Вот глава дипломатии ЕС в соцсети.

«Я поддерживаю связь с партнерами, включая те страны региона, которые несут основной удар от военных действий Ирана, чтобы найти практические шаги к снижению напряженности», — написала глава Евродипломатии Кая Каллас.

Из серии «все буквы знакомы, прочитать сложно». От председателя ЕС — чуть большая конкретика.

«В свете продолжающейся ситуации в Иране я созываю специальное заседание Коллегии по вопросам безопасности в понедельник. Для региональной безопасности и стабильности крайне важно, чтобы не произошло дальнейшей эскалации из-за необоснованных атак Ирана на партнеров в регионе», — написала председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

Ну то есть в понедельник. До этого — война войной, обед по расписанию. Польский депутат не может понять.

«Я провел весь день в Европарламенте, и вы это слышите? Эхо. Никого нет. Они не работают по выходным. Урсула фон дер Ляйен приглашает европейских лидеров на срочную встречу в понедельник, так что они будут спать, будут хорошо проводить время в выходные. Что вы хотите сделать в понедельник?» — возмущается депутат Европарламента Доминик Тарчиньский.

В самом деле — что? На что это повлияет? А ведь еще советские классики предупреждали — понедельник начинается в субботу. Именно тогда полетели ракеты. Ну ладно, в понедельник у Европы хотя бы будет кофе-брейк. Но по делу решать будут другие.

