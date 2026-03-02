Пенсионерам рассказали о малоизвестных льготах и порядке их получения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Большинство выплат начисляются автоматически.

Большинство пенсионных выплат начисляются автоматически, но в некоторых случаях нужно обращаться в Социальный фонд. Иначе можно потерять ряд льгот, сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец агентству «Прайм».

По ее словам, некоторые меры поддержки, как федеральные, так и региональные, можно получить только лично посетив местное отделение СФР. Иногда пенсионеры даже не знают о них.

«К таким льготам можно отнести: доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, если его не учли при начислении пенсии, надбавку за уход, который определен пенсионерам при достижении 80 лет», — отметила экономист.

Также лично нужно оформить субсидию на оплату ЖКХ, если расходы превышают региональную норму. То же касается налоговых вычетов на лечение и покупку лекарств. При изменении условий получения льгот важно своевременно уведомить СФР, заключила она.

Ранее сообщалось, что начиная с марта 2026 года российские пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в феврале текущего года, получат повышение выплат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.