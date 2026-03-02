В России впервые введут ГОСТ на чипсы

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Межгосударственный стандарт определит такие характеристики, как внешний вид, вкус, запах и содержание жира и соли.

С 1 апреля 2026 года в России впервые введут ГОСТ на картофельные чипсы. Об этом сообщил ТАСС. По данным пресс-службы Росстандарта, ранее не существовало единого стандарта для этого популярного продукта.

Новый межгосударственный стандарт будет распространяться на чипсы, изготовленные из натурального картофеля или его переработки, обжаренные или запеченные, с добавлением или без пищевых ингредиентов и добавок. Продукт должен быть герметично упакован и предназначен для употребления в пищу.

ГОСТ определяет такие характеристики чипсов, как внешний вид, вкус, запах и содержание жира и соли. Чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми и иметь характерный вкус и запах.

Допустимо наличие небольших вздутий на чипсах, коричневого цвета из-за карамелизации сахаров (не более 20%) и раскрошившихся изделий (не более 25%). Содержание жира в чипсах из натурального картофеля не должно превышать 45%, а в чипсах из переработанного картофеля или полуфабрикатов - 35%.

К новому ГОСТу присоединились Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Росстандарт отметил, что унификация требований в СНГ снизит технические барьеры, упростит контроль и увеличит объемы взаимной торговли.

Ранее в России вступилв силу новый стандарт на бананы. Речь идет о ГОСТ 35 258 «Бананы свежие. Технические условия», который устанавливает единые требования к качеству, зрелости и безопасности бананов рода Musa группы 3А.

