Су-35с выполнил боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипаж прикрывал вертолеты армейской авиации при ударах по ВСУ.
Экипаж истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство ночью в зоне спецоперации. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Экипаж прикрывал вертолеты армейской авиации при ударах по ВСУ. Вылеты совершаются в любое время и погоду с разными типами вооружений.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.