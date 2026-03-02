Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Подразделения «Севера» расширяют зону безопасности.

Расчеты гаубиц Д-30 из 44-го армейского корпуса группировки «Север» успешно уничтожают опорные пункты, блиндажи и живую силу ВСУ в Сумской области. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

Подразделения «Севера» расширяют зону безопасности на границе Сумской и Харьковской областей. Войска ежедневно продвигаются вперед, вытесняя противника от границы для защиты мирных жителей. Для выполнения задач артиллеристы используют буксируемую и самоходную артиллерию, а также РСЗО. Они наносят точные удары по выявленным целям, не давая противнику перебрасывать резервы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

