КСИР сообщил об отходе американского авианосца «Авраам Линкольн» от Ирана

По кораблю США было выпущено четыре ракеты.

Американский авианосец «Авраам Линкольн» покинул район своего местоположения после иранского удара. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По имеющейся информации, корабль направился в сторону Индийского океана. О том, получил ли он серьезные повреждения, неизвестно. США пока никак не прокомментировали ситуацию.

Авианосец США был атакован военнослужащими Ирана 1 марта. По заявлению КСИР, они выпустили по судну четыре крылатые ракеты. До этого Тегеран атаковал танкер-заправщик авианосной группы США ракетами и беспилотниками, а также уничтожил американскую противоракетную систему THAAD в Эмиратах высокоточной управляемой ракетой.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети. Также было уничтожено высшее руководство страны, включая аятоллу Али Хаменеи.

Тегеран ответил на действия Вашингтона и Иерусалима. Он, в свою очередь, ударил не только по Тель-Авиву, но и американским базам, находящимся в регионе. Так в конфликт оказались втянуты ОАЭ, Катар, Ирак и другие государства.

МИД РФ осудил действия США и Израиля. Россия призвала вернуться стороны конфликта к мирному урегулированию кризиса. Боевые столкновения длятся почти два дня. В своем заявлении президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько сколько потребуется.

