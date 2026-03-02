Около 170 учащихся и педагогов погибли в Иране под огнем США и Ирана

Фото, видео: Reuters/Abbas Zakeri/Mehr News/WANA; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Данные привело Минпросвещения республики.

Около 170 учащихся и педагогов погибли в Иране в ходе атак США и Израиля. Об этом сообщает местное Министерство просвещения.

«На настоящий момент в ходе атак США и Израиля погибли 170 учащихся и педагогов», — приводит агентство Fars слова ведомства.

Ранее было известно, что 148 детей погибли при атаке на школу в Иране. Штаты и Израиль ударили по начальной школе для девочек. В соцсетях расходились жуткие кадры детей, завернутых в пакеты, которые пачками лежали у стен здания.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани 28 февраля возложил ответственность за произошедшее на США и Израиль.

«Агрессоры также совершили нападение на школу в городе Минаб, провинция Хормозган, в результате чего погибло более 100 детей. Число ни в чем не повинных гражданских лиц продолжает расти», — обратил внимание дипломат.

Иравани назвал случившееся актом агрессии и преступлением против человечности. В ходе экстренного заседания ООН он также поблагодарил Россию, Китай и Пакистан за осуждение ударов по Ирану.

Атака США и Израиля на Иран

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Вскоре начались ответные удары. Они наносились не только по Израилю, но и по американским военным базам на Ближнем Востоке. Так в противостояние оказались втянуты многие соседние государства.

В результате страны Персидского залива предупредили Иран о возможном ответе в рамках коллективной безопасности. США и Израиль продолжают наносить удары по территории Ирана. Военное столкновение длится двое суток. Известно о десятках погибших, в том числе трех американских военных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.