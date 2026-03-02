Могло бы исполниться 88: наследие легендарного модельера Вячеслава Зайцева

Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

Модная индустрия простилась с российским кутюрье 30 апреля 2023 года — его нет с нами почти три года.

Сегодня, 2 марта, легендарному российскому модельеру Вячеславу Зайцеву могло бы исполниться 88 лет. Он умер 30 апреля 2023 года. За эти годы многое изменилось, в том числе ушел из жизни его сын Егор. Сердце наследника остановилось на 66-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Каким был путь к успеху Вячеслава Зайцева, как его имя стало брендом и что он дал российской модной индустрии, вспоминает 5-tv.ru.

Сделано в Иваново

Не удивительно, что место рождения Вячеслава Михайловича сыграло судьбоносную роль в его судьбе. Будущий модельер родился 2 марта 1938 в Иваново — столице текстильной промышленности СССР. Его детство прошло в тяжелые для страны годы, а отец Михаил Зайцев был признан «врагом народа» и сослан в трудовой лагерь. Он попадал в плен в входе Великой Отечественной войны. Вячеслав и его старший брат Владимир даже носили фамилию матери — Кокурины.

Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Донской

В 1945-м Зайцев начал учебу в средней школе, а в 1952-м поступил Ивановский химико-технический техникум. Изначально планировал поступить в музыкальное училище, но не смог из-за клейма сына «врага народа». Уже в 1956-м у Вячеслава был диплом по специальности художника текстильного рисунка. Но на этом он не остановился и отправился совершенствовать свой талант в Москву.

Первые шаги в высокую моду

Вячеслав Михайлович защитил диплом в Московском текстильном институте в 1962-м и казалось, что работа мечты почти в его руках, но будущему кутюрье пришлось отработать три года на фабрике по изготовлению спецодежды в подмосковном Бабушкино. Там ему удалось не погрязнуть в рутине рабочих роб и спецовок и реализовать свой потенциал. Зайцев превратил обычные телогрейки, ватники и валенки в настоящие произведения искусства. Но к сожалению, коллекция модной спецодежды была отвергнута методическим советом.

Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Донской

Зато работы Зайцева заметили во Франции и опубликовали эскизы в журнале Paris Match в статье с заголовком «Он диктует моду в Москве». После этой публикации на него обратили внимание уже такие легенды моды, как Пьер Карден и Марк Боан, работавший для модного дома Dior в те годы. Встреча трех маэстро состоялась, но не скоро. За это время Вячеслав Михайлович успел обратить на себя внимание и в СССР, в результате чего был приглашен на должность художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного Дома Моделей одежды на Кузнецком мосту. Позже он получил прозвище «красный Диор».

В 80-м году Вячеславу Зайцеву открыли путь за рубеж и ему удалось выехать во Францию. Он представил свою коллекцию в Париже, где она произвела положительное впечатление на местных критиков и представителей модной индустрии.

Haute Couture и Pret-a-Porter

В 1982-м Зайцев уходит из Дома Моделей из-за постоянных завышенных государственных стандартов, искажающих его художественный замысел. Вячеслав Михайлович считал, что при всех этих условиях, его труд, как талантливого модельера, становится неэффективным. Он ушел на фабрику индивидуального пошива № 19, где работал над модным ассортиментом открывшегося на его базе Дома Моды на проспекте Мира. В том же году, Зайцев стал его художественным руководителем, а позже в 1988-м избрался его директором. Сейчас предприятие известно, как Московский Дом Моды Slava Zaitsev. Также в его стенах был создан Театр Моды.

Фото; ©РИА Новости/Сергей Гунеев

В 80-е многие коллекции кутюрье были показаны в Париже и Нью-Йорке, а также в Милане, Токио и Флоренции. Например, коллекции в русском стиле: «1000-летие Крещения Руси» и «Русские сезоны в Париже».

Вячеслав Михайлович одевал и ведущих российских звезд. Среди его клиентов были артисты, выступающие на Олимпиаде 1980-го, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Людмила Зыкина, группа «На-На» и другие артисты. В 2007-м Зайцев стал первым ведущим телепрограммы о модных перевоплощениях «Модный приговор», в которой проработал до 2009-го.

Вячеслав Зайцев: Личная жизнь

Вячеслав Михайлович был женат единожды на своей однокурснице Марине. В браке родился единственный сын модельера — Егор, а сам брак продержался девять лет. У Зайцева осталось две внучки — Мария и Анастасия. Старшую ласково называл Маруся и планировал передать ей дело своей жизни. Девушка неоднократно появлялась на подиуме в качестве модели на показах знаменитого деда.

Фото; ©РИА Новости/Владимир Астапкович

За всю жизнь Вячеслав Зайцев не был замешан в скандалах, но в октябре 2019-го в эфире программы «Пусть говорят», Иван Рыбников заявил, что возможно является внебрачным сыном Вячеслава Михайловича Зайцева. Но в ходе программы выяснилось, что родственная связь отсутствует.

«Дом моды» и наследство Зайцева

Дом моды, особняк в Подмосковье и квартиру в Париже, принадлежавшие Вячеславу Зайцеву, унаследовали внуки и вдова его сына. Екатерина Ромашкина, невестка модельера, исполняет обязанности директора «Дом моды Slava Zaitsev»

«Дом моды Slava Zaitsev» — это десятиэтажное здание в центре Москвы. Оно было спроектировано индивидуально для Вячеслава Зайцева 42 года назад. Десять лет пребывало в собственности государства, пока мэр Москвы Юрий Лужков в 1990-х не подарил его модельеру.

Фото; ©РИА Новости/Сергей Кузнецов

Егор Зайцев руководил Домом моды еще в те годы, когда его отец был жив. Вячеславу не были интересны финансовые вопросы, к тому же — он тяжело болел. Наследник стремился привнести новое в семейный бизнес, адаптировать его к современным реалиям. К сожалению, он не смог воплотить свои мечты.

Как оказалось, у модельера также был сын вне брака — Антон Зубков. Примечательно, но даже сам Егор некоторое время не знал о нем. Они познакомились, когда Антон уже был взрослым, и это знакомство привело к его дальнейшему трудоустройству в Доме моды.

Когда Зайцев-младший умер, все были уверены, что основная часть наследства уйдет к его вдове. Екатерина Ромашкина действительно управляет Домом моды. Женщина рассказала, что решение поручить ей руководящую должность было принято на семейном совете. Ее дочь, Маруся — дизайнер одежды — также принимает активное участие в работе.

Младшая дочь Егора Зайцева также планирует связать жизнь с миром моды. Она поступила в колледж при Московском текстильном университете им. Косыгина, который когда-то закончили Вячеслав и Егор Зайцевы.

«Продолжит она семейное дело или нет, покажет время. Мне бы, конечно, хотелось», — рассказала Екатерина журналистам.

Екатерина отметила, что в семье Зайцевых никогда не было и не будет скандалов из-за наследства. Мать Егора, его дети и вдова совместными усилиями ведут Дом моды к процветанию. В нем ведется продуктивная работа, проходят выставки и показы.

