«Дискбобулятор»? — США в операции против Ирана задействовали «секретное» оружие
США сообщили об использовании секретных средств против Ирана
Американские военные продолжают наносить массированные удары по Тегерану.
В ходе военной операции против Ирана США использовали «специальные возможности». Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов.
О чем конкретно идет речь, в ведомстве раскрывать отказались.
«В ходе операции против Ирана задействованные силы и средства США… специальные возможности, которые мы не можем перечислить здесь», — говорится в официальном заявлении командования в соцсети X.
Возможно, имелся в виду «дискбобулятор» — секретная разработка США, которая не так давно якобы была использована в Венесуэле. По информации СМИ, при использовании этого оружия у людей идет кровь из носа, а также начинается рвота и пропадает возможность передвигаться.
До этого ВС США сообщили, что в операции против Ирана было задействовано четыре типа истребителей, штурмовики, бомбардировщики, самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны.
Атака США и Израиля на Иран
Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Вскоре начались ответные удары. Они наносились не только по Израилю, но и по американским военным базам на Ближнем Востоке. Так в противостояние оказались втянуты все соседние государства.
В результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли десятки людей, среди которых большинство — мирные жители Ирана.
Ранее -5-tv.ru писал, что в ответ на действия Вашингтона и Иерусалима Тегеран нанес ракетные удары по американским базам в частых частях региона. После этого страны Персидского залива пригрозили Ирану ответом.
