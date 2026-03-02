Посольство РФ в Анкаре заявило о попытках диверсий на российских газопроводах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Недоброжелатели хотели атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Посольство России в Анкаре заявило о попытках диверсий на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом пишут «Известия».

«Нашими недоброжелателями предпринимались попытки совершить диверсии в отношении инфраструктуры «Турецкого потока» и «Голубого потока», — сообщили изданию в российском диппредставительстве.

В посольстве отметили, что уведомили об этом Турцию.

Ранее президент России Владимир Путин высказывал опасения относительно возможных диверсий на газопроводах в Черном море. Он отметил, что такие действия могли бы быть направлены на подрыв мирного переговорного процесса. Он также подчеркнул, что, несмотря на эти угрозы, нанести России стратегическое поражение не удается.

