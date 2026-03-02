«Примут все необходимые меры»: Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану

Фото, видео: Reuters/Ammar Awad; 5-tv.ru

Безопасность государств объявлена «неделимой».

Страны Персидского залива предупредили Иран о возможном ответе в рамках коллективной безопасности. Такое заявление прозвучало на заседании Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ).

В документе говорится, что участники ССАГПЗ сохраняют право на индивидуальную и коллективную самооборону согласно статье 51 Устава ООН, что позволяет им действовать как самостоятельно, так и совместно в рамках соглашения о коллективной обороне.

Безопасность стран объявлена «неделимой», и нападение на одну из них расценивается как атака на все государства объединения. Участники встречи подчеркнули, что примут «все необходимые меры» для защиты суверенитета, безопасности и стабильности.

В то же время они призвали к немедленному прекращению нападений и подчеркнули важность дипломатического решения конфликта.

До этого стало известно о том, что Иран поразил три американских и британских танкера в Персидском заливе. Военнослужащие исламской республики нанесли удары при помощи беспилотников, а также ракет. В официальном заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) говорилось о том, что удары по судам были «успешными», на них вспыхнули сильные пожары.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля США и Израиль приступили к масштабной военной операции на территории Ирана. Чуть позже президент США Дональд Трамп заявил, что ее цель — «защита американского народа». В ходе атак удары нанесли по военным и гражданским объектам, включая школу в городе Минаб. В результате атаки погибли более 140 детей.

В ответ на это Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» и атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке, а также израильские города. В результате иранских обстрелов пострадали Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ирак, Оман и другие государства региона Персидского залива.

США и Израиль продолжают наносить удары по территории Ирана. Военное столкновение длится больше суток. В ходе него погибли не только иранские военные, но и американские солдаты. Несмотря на это, Дональд Трамп сказал, что Вашингтон был к этому готов.

