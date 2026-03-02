Отец Александра Гордона умер на 85-м году жизни

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Телеведущий пока никак не прокомментировал печальное известие.

Умер отец телеведущего Александра Гордона — художник и поэт Гарри Гордон. Об этом в своем Telegram-канале написала его внучка.

«Бежали утром в бомбоубежище под сирену и по дороге прочитала сообщение, что умер мой дедушка Гарри Борисович Гордон», — написала она, добавив, что сейчас у нее, к сожалению, нет возможности приехать и проститься с родственником.

Причина смерти Гордона-старшего не разглашается. О том, где и когда пройдут похороны, информации пока также нет. Александр Гордон еще никак не прокомментировал эту новость.

В свою очередь журналист Сусанна Альперина также простилась с Гарри Борисовичем в своемTelegram-канале. Она написала, что он был талантливым человеком с большим сердцем.

«Александр Гордон познакомил нас в тот год, когда представлял на „Кинотавре“ фильм „Огни притона“. Это было в 2011 году <….>. Мне сразу же показалось, что Гарри Борисовича я знала всю жизнь. Он был такой же, как мой папа. Между сыном и отцом Гордонами были трогательные отношения — с неизменным подколом», — написала женщина, добавив, что представляет какую боль сейчас испытывает Александр Гарриевич.

Известно, что Гарри Гордон родился 12 июля 1941 года в Одессе. Он был поэтом, а также писал картины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла актриса из фильма «Снежная королева» Наталья Климова. Ей было 87 лет. Она не дожила до своего 88-летния два дня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.