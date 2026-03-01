Трамп: США ожидают потерь среди военных в ходе операции в Иране

Фото, видео: Reuters/Abdelhadi Ramahi; 5-tv.ru

Отвечая на вопрос о желаемом результате военной кампании, Трамп отметил, что есть «много хороших исходов».

Через несколько часов после того, как американские военные сообщили о гибели трех военнослужащих в ходе ударов по Ирану, президент Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в интервью телеканалу NBC News.

«Мы ожидаем жертв в подобных ситуациях», — заявил он.

Глава Белого дома добавил, что американская сторона ожидает еще потери.

«Однако в конечном итоге это будет иметь огромное значение для всего мира», — заверил Трамп.

Ранее в этот день президент США заявил, что военная операция развивается «с опережением графика». После первых атак Иран нанес ответные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

«Во-первых, это обезглавливание их, избавление от всей их группировки убийц и головорезов. И таких исходов очень много. Мы могли бы выбрать короткий или более длинный вариант», — сказал глава Белого дома.

Он также заявил, что представители Ирана стремятся к диалогу и «ведут переговоры» с США, однако не уточнил, кто именно участвует в контактах и какие темы обсуждают.

На вопрос о возможности прекращения ударов на фоне переговорного процесса президент ответил, что «не знает». Трамп добавил, что рассмотрит такой вариант, «если они смогут нас удовлетворить», но «пока им это не удалось».

Говоря о причинах начала военной операции, американский лидер назвал отказ Тегерана прекратить ядерные исследования.

«Они не хотели заявлять, что у них не будет ядерного оружия», — добавил он.

Как ранее писал 5-tv.ru, 28 февраля США и Израиль начали массированную атаку по территории Ирана. В ходе операции удары нанесли по военным и гражданским объектам, включая школу в городе Минаб. В результате атаки погибли 165 человек, большинство из которых — дети.

В ответ Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» и атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке, а также израильские города. В результате иранских обстрелов пострадали Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Оман, Иордания и другие государства региона Персидского залива.

