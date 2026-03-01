ЦАХАЛ опубликовал кадры более 30 ударов по ракетным комплексам и ПВО Ирана

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sha Dati; 5-tv.ru

Военная операция США и Израиля против Тегерана длится более суток.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала более 30 ударов по ракетным комплексам и системам противоракетной обороны (ПВО) Ирана.

Ранее в ЦАХАЛ заявляли о том, что эти удары направлены на ослабление ракетного потенциала и воздушной обороны Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп выступил с заявлением и сказал о том, что военная операция против Тегерана продвигается с опережением срока. Кроме того, он заявил, что якобы руководство Ирана попросило о возобновлении переговоров.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей власти.

В ответ на действия США и Израиля Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о масштабной контратаке, нанеся удары не только по территории Израиля, но и по американским военным объектам в Катаре, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ и других странах региона.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предупредил, что последующие удары будут «еще более болезненными».

