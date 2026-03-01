ОАЭ закрыли посольство в Тегеране и отозвали руководителя дипмиссии

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru

Решение приняли на фоне обострения конфликта Тегерана с Тель-Авивом и Вашингтоном, и ударами по Эмиратам со стороны Ирана.

Объединенные Арабские Эмираты объявили о закрытии посольства в Тегеране и отзыве посла вместе со всеми членами дипломатической миссии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел ОАЭ.

«ОАЭ объявляют о закрытии посольства в Тегеране и отзыве посла и всех членов дипмиссии в Иране», — сообщили в министерстве.

Война Израиля и Ирана

Обострение конфликта произошло утром 28 февраля, когда США и Израиль начали военные действия против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей иранской власти.

В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по целям в Израиле и американских военных объектах на территории Катарa, Кувейта, Бахрейна, ОАЭ и других стран Персидского залива. Высокопоставленные иранские чиновники предупредили, что последующие атаки будут «еще более болезненными».

Ранее 5tv.ru сообщал, что около 70 тысяч российских туристов оказались в затруднительном положении в странах Персидского залива.

