Количество трудовых династий на «Севмаше» превысило 180

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков

Речь идет о семьях, в которых на заводе работают как минимум три поколения.

На предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) число трудовых династий превысило 180. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор «Севмаша», Герой Труда Михаил Будниченко.

«Мы начали фиксировать трудовые династии „Севмаша“ с середины 1990-х годов. Династия Сивцевых, например, имеет суммарный трудовой стаж более 126 лет. Общий стаж династий Романовых и Малеевых превышает 122 года для каждой семьи. Общий семейный стаж династии Масютиных — 118 лет», — привел примеры глава «Севмаша».

На предприятии отмечают, что именно пример родителей и старших родственников часто становится решающим фактором для молодых специалистов при выборе места работы. Ценности наставничества находят продолжение и за пределами предприятия.

Так, Михаил Будниченко рассказал, что внук трубогибщика цеха № 9 Леонида Калеминцева, Героя Социалистического Труда, Антон Награлин, сделал карьеру в системе государственного управления и сегодня занимает должность заместителя начальника Управления Президента РФ по внутренней политике. Там он также курирует вопросы подготовки и сопровождения кадровых проектов, выступая наставником для будущих управленцев.

2 марта 2026 года в России впервые отметят День наставника. Праздник был учрежден Владимиром Путиным в апреле 2025-го. Дата приурочена ко дню подписания Указа президента РФ «Об учреждении знака отличия «За наставничество» 2 марта 2018 года, а также ко дню рождения основоположника научной педагогики в России — Константина Ушинского.

