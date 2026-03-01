Трамп заявил об уничтожении девяти кораблей и штаб-квартиры ВМС Ирана

Фото, видео: Reuters/Ilan Rosenberg; 5-tv.ru

Он также пообещал, что все остальные иранские военные суда «будут лежать на дне моря».

Президент США Дональд Трамп 1 марта заявил о масштабных ударах по военно-морской инфраструктуре Ирана. По его словам, американские силы потопили девять кораблей Военно-морских сил Ирана и уничтожили их штаб.

«Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили девять иранских военных кораблей, некоторые из которых были относительно большими и важными. Мы преследуем остальные — они тоже скоро будут лежать на дне моря! В ходе другой атаки мы уничтожили штаб их военно-морских сил», — написал он в социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп обвинил Тегеран в жестокости и подчеркнул, что совместная операция США и Израиля проходит «очень хорошо». По его словам, сроки завершения конфликта зависят от целого ряда факторов.

Как ранее писал 5-tv.ru, 28 февраля США и Израиль приступили к масштабной военной операции на территории Ирана. Американский лидер заявлял, что ее цель — «защита американского народа». В ходе атак удары нанесли по военным и гражданским объектам, включая школу в городе Минаб. В результате атаки погибли более 140 детей.

В ответ Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» и атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке, а также израильские города. В результате иранских обстрелов пострадали Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ирак, Оман и другие государства региона Персидского залива. США признали наличие троих погибших военных.

