Дэвид Гетта в четвертый раз стал отцом, сына назвали Скайлером

Это уже второй общий ребенок диджея с кубинской моделью Джессикой Лэдон.

Французский диджей и продюсер Дэвид Гетта снова стал отцом. Радостной новостью 58-летний музыкант поделился в социальных сетях.

«Добро пожаловать в этот мир, Скайлер! Самый красивый секрет, который мы когда-либо хранили», — подписал пост Гетта.

Для Дэвида Гетта это уже четвертый ребенок. У него есть сын и дочь от первого брака с организатором мероприятий Кэти Лобе. С экс-супругой диджей развелся в 2014 году после 22 лет совместной жизни.

Через год продюсер вступил в отношения с кубинской моделью Джессикой Лэдон. Их первый общий сын, Циан, появился на свет 17 марта 2023 года. Теперь пара празднует рождение второго совместного ребенка.

