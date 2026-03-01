Правительство Москвы поддержало 15 кинопроектов за создание образа столицы

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит. Все только начинается», реж. Ольга Долматовская, Жора Крыжовников, 2025 г.

Гранты получили фильмы и сериалы, снятые на объектах городской инфраструктуры и в кинокластере.

В 2025 году 15 проектов стали победителями гранта за создание образа Москвы в кино. Об этом сообщил руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин, следует из публикации на официальном сайте ведомства.

Всего на конкурс поступили 33 заявки от 24 кинопроизводителей, что на 36 процентов больше, чем в 2024 году.

Гранты предоставлены российским компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые снимали художественные фильмы и сериалы на объектах городской инфраструктуры, в общественных местах столицы или на площадках московского кинокластера — в кинопарке и на кинозаводе «Москино», а также на Киностудии Горького и в киноконцерне «Мосфильм». Максимальная сумма поддержки увеличилась на треть и составила 20 миллионов рублей.

В числе победителей оказались проекты «Мастодонт», «Бес попутал», «Плагиатор», «(Не) искусственный интеллект», «Дорогой Вилли», «Тайна Черной Руки», «Пираты галактики „Барракуда“», «Яга на вашу голову», «Последний богатырь. Наследие», «Цветы жизни», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Казачок 2», «Зять», «Казанова. В бегах» и «Наш папа — Дед Мороз!».

Участники программы должны были включить в свои работы сцены, снятые в узнаваемых общественных местах Москвы, отражающие культурное и историческое наследие города, его архитектурную среду, музыкальные произведения о столице, социально значимые события и культурно-массовые мероприятия. Также учитывались технологические решения, направленные на создание комфортной городской среды.

В 2024 году поддержку получили 11 проектов, среди которых семь полнометражных фильмов, три сериала и одна короткометражная работа. Среди них — «14+ Продолжение», «Катя-Катя», «Страсти по Матвею», «Адам и Ева», «1993», «Мастер и Маргарита» и «Одна дома». Общая сумма грантов составила 65 миллионов рублей, включая 15 миллионов для трех сериалов и 450 тысяч рублей для короткометражного фильма выпускницы ВГИКа Юлии Линде «Майский жук по имени Воблер». Финансовую поддержку получили 36 компаний и два студента.

