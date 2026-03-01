«С опережением графика»: Трамп заявил об успехе военной операции в Иране
Трамп: военная операция США в Иране продвигается быстрее, чем планировали
Фото, видео: Reuters/The White House; 5-tv.ru
Первые удары по республике начались 28 февраля.
Военная операция США на территории Ирана развивается стремительнее, чем предполагалось изначально. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.
«Трамп заявил журналисту CNBC Джо Кернену, что военные операции США в Иране «идут с опережением графика», — сообщил телеканал.
При этом президент США предпочел не раскрывать конкретные детали и ближайшие тактические шаги.
Масштабная эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля с серии мощных взрывов в крупнейших городах Ирана. Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции под названием «Щит Иегуды». Почти одновременно Вашингтон подтвердил старт собственной операции «Эпичная ярость», целью которой стала ликвидация ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана.
В ответ иранские военные произвели массированные ракетные пуски по территории Израиля и американским базам в регионе.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Министерство иностранных дел России осудило убийство иранского лидера Али Хаменеи. Российские дипломаты призвали остановить боевые действия и вернуться к переговорам.
