«Невыполнимая задача»: Иран заявил о провале планов США по смене режима

МИД Ирана заявил о стабильности власти в республике после гибели Хаменеи

Фото, видео: Reuters/US CENTCOM via X; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В республике уже начался процесс передачи власти преемнику.

Смерть высших лидеров Ирана не приведет к смене политического строя в стране. Об этом в интервью Al-Jazeera заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи.

«Если их целью является смена режима, то, как вы знаете, это невыполнимая задача. Отсутствие лидера и его смерть не означают смены режима или изменения политической системы в Иране», — сказал политик.

По словам главы МИД, государственные институты продолжают работу в штатном режиме, а механизмы преемственности власти уже приведены в действие.

Заявление прозвучало на фоне атаки на республику со стороны США и Израиля. В ходе массированного удара погибли Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и ряд других высокопоставленных чиновников и военачальников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что временно исполнять обязанности верховного лидера Ирана будет влиятельный религиозный деятель Алиреза Арафи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.