«Может стать затяжным»: сенатор Келли о сроках конфликта на Ближнем Востоке

Он усомнился в возможности США одержать победу над Ираном.

Конфликт с Ираном рискует превратиться в затяжное военное противостояние. Такое мнение в эфире телеканала NBC выразил сенатор США и ветеран боевых действий Марк Келли.

Сложность ударов без наземной операции

Отвечая на вопрос о возможности продолжать военную операцию без задействования американских войск на земле, сенатор подчеркнул крайнюю сложность такой задачи.

«Я сам применял воздушную мощь для защиты этой страны. Я совершил 39 боевых вылетов. Мы можем поражать цели. Можно разрушить здание. Можно даже, как это уже было прошлым летом, поражать подземные цели. Но устранить что-то полностью и ликвидировать потенциал крайне сложно без людей на земле», — заявил Келли.

Риски затяжного конфликта

Сенатор подтвердил, что затяжной характер противостояния вполне возможен. Именно это вызывает серьезную обеспокоенность.

«Безусловно, это возможно, и в этом заключается обеспокоенность. И поэтому нам нужно вернуться в Вашингтон и обсудить это с Белым домом, а также провести голосование», — отметил Келли.

Сенатор также обратил внимание на противоречивые заявления американского руководства. По его словам, президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Джей Ди Вэнс говорят вещи, которые отличаются друг от друга.

«С одной стороны — это не будет затяжной конфликт, с другой — он может стать затяжным. Так каким же он будет? И каков план на будущее?» — задался вопросом Келли.

Оценка иранского потенциала

Комментируя ситуацию с иранскими ядерными программами, сенатор отметил, что прошлым летом был нанесен определенный ущерб. Однако полностью потенциал Ирана уничтожен не был.

«У нас много данных о том, где находятся их программы. На этой неделе Иран не представлял непосредственной угрозы для территории США», — добавил Келли.

Он добавил, что текущая эскалация требует тщательного анализа и взвешенных решений.

