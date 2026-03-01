«Может стать затяжным»: сенатор Келли о сроках конфликта на Ближнем Востоке
Сенатор США Келли: конфликт в Иране может стать затяжным
Он усомнился в возможности США одержать победу над Ираном.
Конфликт с Ираном рискует превратиться в затяжное военное противостояние. Такое мнение в эфире телеканала NBC выразил сенатор США и ветеран боевых действий Марк Келли.
Сложность ударов без наземной операции
Отвечая на вопрос о возможности продолжать военную операцию без задействования американских войск на земле, сенатор подчеркнул крайнюю сложность такой задачи.
«Я сам применял воздушную мощь для защиты этой страны. Я совершил 39 боевых вылетов. Мы можем поражать цели. Можно разрушить здание. Можно даже, как это уже было прошлым летом, поражать подземные цели. Но устранить что-то полностью и ликвидировать потенциал крайне сложно без людей на земле», — заявил Келли.
Риски затяжного конфликта
Сенатор подтвердил, что затяжной характер противостояния вполне возможен. Именно это вызывает серьезную обеспокоенность.
«Безусловно, это возможно, и в этом заключается обеспокоенность. И поэтому нам нужно вернуться в Вашингтон и обсудить это с Белым домом, а также провести голосование», — отметил Келли.
Сенатор также обратил внимание на противоречивые заявления американского руководства. По его словам, президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Джей Ди Вэнс говорят вещи, которые отличаются друг от друга.
«С одной стороны — это не будет затяжной конфликт, с другой — он может стать затяжным. Так каким же он будет? И каков план на будущее?» — задался вопросом Келли.
Оценка иранского потенциала
Комментируя ситуацию с иранскими ядерными программами, сенатор отметил, что прошлым летом был нанесен определенный ущерб. Однако полностью потенциал Ирана уничтожен не был.
«У нас много данных о том, где находятся их программы. На этой неделе Иран не представлял непосредственной угрозы для территории США», — добавил Келли.
Он добавил, что текущая эскалация требует тщательного анализа и взвешенных решений.
