Глава МИД Ирана назвал сроки выборов нового верховного лидера

Глава МИД Ирана не исключил выборы нового верховного лидера через день или два

Фото, видео: Reuters/Hamed Malekpour/Islamic consulta; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Решение примут быстро, если «того потребуют обстоятельства».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что процедура избрания нового верховного лидера страны может пройти в кратчайшие сроки. По его словам, соответствующее решение способно быть принято «через день или два», если того потребуют обстоятельства.

Гибель Али Хаменеи

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи погиб в результате военной операции, проведенной США и Израилем. Об этом сообщило государственное телевидение исламской республики. В эфире подчеркнули, что имам, которого в стране считают духовным лидером и наставником мусульман, «принял мученическую смерть».

По предварительной информации, вместе с ним уничтожили и другие представители высшего руководства страны. Американский портал Axios передал, что посол Израиля в США Йехиэль Лейтер проинформировал ряд влиятельных политиков в Вашингтоне о гибели иранского лидера.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее говорил о «многочисленных признаках», которые, по его словам, указывали на возможную смерть Хаменеи. Он утверждал, что во время удара была разрушена резиденция верховного руководителя в Тегеране. При этом ливанский телеканал «Аль-Маядин», ссылаясь на источник в иранской столице, до этого распространял иную информацию — сообщалось, что Хаменеи жив и находится в оперативном штабе, откуда руководит действиями вооруженных сил.

Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде. В 1994 году ему был присвоен статус великого аятоллы. На протяжении десятилетий он занимал пост рахбара — высшего руководителя исламской республики, оставаясь центральной фигурой политической системы страны.

В своих выступлениях Хаменеи неоднократно резко высказывался в адрес США, называя американские власти «символом тирании против всего человечества». Его взгляды во многом формировали внешнеполитический курс Тегерана и линию противостояния с Западом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.