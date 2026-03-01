При ударах Ирана по ОАЭ россияне не пострадали

Минобороны ОАЭ: россиян нет среди пострадавших и погибших при атаках на страну

Фото, видео: Reuters/POOL New; 5-tv.ru

В странах Персидского залива застряли около 70 тысяч туристов из РФ.

Российских граждан нет в списке жертв и раненых в результате атак на ОАЭ. Об этом сообщается в официальном Министерство обороны страны.

По данным ведомства, системы ПВО страны перехватили и уничтожили 167 баллистических ракет и 541 иранский беспилотник. Всего с начала эскалации в ОАЭ погибли три человека, еще 58 получили ранения.

Посольство России в Тегеране сообщило РИА Новости, что информация о жертвах и раненых среди россиян в результате ударов Израиля по Ирану отсутствует. Дипломаты находятся в контакте с местными властями и внимательно следят за развитием ситуации в иранской столице и регионах.

Данных о пострадавших россиянах на территории Израиля также не поступало.

Ситуация с российскими туристами

Несмотря на отсутствие жертв среди граждан России, десятки тысяч соотечественников оказались в сложной ситуации из-за транспортного коллапса в регионе. По разным оценкам, в странах Персидского залива застряли около 70 тысяч российских туристов.

В ОАЭ находятся около 20 тысяч россиян, которые не могут вылететь домой из-за закрытия воздушного пространства. Аэропорты Дубая и Абу-Даби приостановили работу на неопределенный срок, рейсы отменены или перенаправляются.

Посольства России в регионе призывают граждан соблюдать меры предосторожности, следить за официальными сообщениями и поддерживать связь с туроператорами.

