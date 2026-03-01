СМИ: бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при атаке на Тегеран

ILNA: экс-лидер Ирана Махмуд Ахмадинежад убит в результате атаки США и Израиля

Политик возглавлял республику два срока подряд — с 2005 по 2013 годы.

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб. Об этом сообщает иранское агентство ILNA.

По предварительным данным, политик стал жертвой массированной атаки США и Израиля на иранскую столицу. Удар пришелся по району, где проживал экс-лидер республики.

«Глава девятого и десятого правительств Ирана погиб при атаке сионистского режима и США по району Нармак в Тегеране», — говорится в сообщении агентства.

Ахмадинежад возглавлял Иран два срока подряд — с 2005 по 2013 годы. Официальные власти и представители офиса экс-президента информацию о его смерти пока не подтвердили.

В ходе военной операции на Ближнем Востоке также погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей власти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что временно исполнять обязанности верховного лидера Ирана будет влиятельный религиозный деятель Алиреза Арафи.

