СМИ: бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при атаке на Тегеран
ILNA: экс-лидер Ирана Махмуд Ахмадинежад убит в результате атаки США и Израиля
Политик возглавлял республику два срока подряд — с 2005 по 2013 годы.
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб. Об этом сообщает иранское агентство ILNA.
По предварительным данным, политик стал жертвой массированной атаки США и Израиля на иранскую столицу. Удар пришелся по району, где проживал экс-лидер республики.
«Глава девятого и десятого правительств Ирана погиб при атаке сионистского режима и США по району Нармак в Тегеране», — говорится в сообщении агентства.
Ахмадинежад возглавлял Иран два срока подряд — с 2005 по 2013 годы. Официальные власти и представители офиса экс-президента информацию о его смерти пока не подтвердили.
В ходе военной операции на Ближнем Востоке также погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей власти.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что временно исполнять обязанности верховного лидера Ирана будет влиятельный религиозный деятель Алиреза Арафи.
