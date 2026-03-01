Отпуск под вопросом: стоит ли сдавать билеты на Ближний Восток

В РСТ посоветовали туристам не торопиться с отменой туров на Ближний Восток

Специалисты призвали путешественников сохранять спокойствие и не спешить с отменой запланированных поездок.

Россиянам рекомендовали воздержаться от немедленного аннулирования туров с вылетом через ближневосточные страны, если путешествие запланировано на даты после 9 марта 2026 года. Об этом заявил Российский союз туриндустрии (РСТ).

Эксперты отметили, что текущее обострение обстановки в регионе может носить временный характер, и ситуация способна стабилизироваться в течение ближайших нескольких дней. Представители отрасли призвали подождать минимум трое суток перед принятием окончательного решения о расторжении договора, чтобы избежать лишних финансовых потерь и сохранить возможность отдыха в разгар сезона.

«По вылетам в ближайшие дни рекомендуем аннулировать туры и предлагаем альтернативные направления в рамках наших блочных программ. В то же время советую людям не торопиться аннулировать туры на даты вылета с 9 марта и далее, надо хотя бы три дня подождать, так как ситуация может измениться», — заявил член правления РСТ и глава Space Travel Артур Мурадян.

Его мнение поддержал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Дмитрий Арутюнов, который предостерег от переноса поездок на слишком поздние сроки. Он напомнил о риске отложенного спроса: если обстановка нормализуется через неделю, стоимость новых билетов может существенно вырасти.

При этом авиакомпания Emirates уже подтвердила готовность возвращать средства или менять даты без штрафов для рейсов, отмененных в период до 11 марта.

Для тех, чьи поездки в Объединенные Арабские Эмираты сорвались или должны были начаться до 8 марта, туроператоры подготовили несколько сценариев решения проблемы.

«Даем возможность перебронировать на альтернативное направление, сдвинуть сроки поездки на новые даты по цене с сайта или аннуляцию без фактически понесенных расходов», — уточнила руководитель по связям с общественностью компании Fun& Sun Ольга Ланская.

Большинство путешественников, по данным РСТ, предпочитают менять направление отдыха, не отказываясь от самого отпуска. В качестве альтернативных транспортных узлов для транзитных перелетов сейчас рассматриваются Пекин, Стамбул, Шанхай и Аддис-Абеба.

