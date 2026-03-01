Слуцкий предложил наделить священнослужителей в зоне СВО особым статусом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Духовных наставников на передовой хотят защитить законом и обеспечить им полноценную социальную поддержку.

Партия ЛДПР инициировала ведение официального правового статуса для военных священников, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил RT со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Выступая на форуме «Плечом к плечу» в Пскове, политик подчеркнул, что в настоящее время тысячи представителей духовенства находятся на линии соприкосновения, оказывая бойцам необходимую моральную помощь и занимаясь их духовным окормлением. Парламентарий выразил уверенность в том, что участие церкви критически важно не только в период боевых действий, но и в процессе последующей реабилитации ветеранов.

Леонид Слуцкий пояснил, что восстановление человека после фронта — это комплексный процесс, который затрагивает не только физиологические аспекты, но и целостность личности, а также духовное здоровье.

«Именно поэтому ЛДПР инициировала разработку правового механизма закрепления статуса военного священника, несущего служение в зоне СВО», — отметил депутат в беседе с журналистами.

Подготовленный проект предполагает, что священнослужители должны получить такие же социальные гарантии, как и участники боевых действий. В частности, речь идет об обязательном страховании жизни и здоровья, которое обеспечит защиту тем, кто рискует собой ради духовной поддержки российских военнослужащих в непростых полевых условиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.