«Путь к другому Ирану»: Каллас назвала смерть Хаменеи переломным моментом

Каллас: после смерти Хаменеи открывается путь к другому Ирану

Глава европейской дипломатии подчеркнула возможность изменений и деэскалации в регионе.

Гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стала переломным событием в истории Исламской Республики. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в социальной сети X (бывш. Twitter).

Она подчеркнула, что теперь открывается возможность формирования нового Ирана, в котором население сможет получить больше свободы.

«Что будет дальше, пока неясно. Но теперь открыт путь к другому Ирану, тому, в формировании которого его народ сможет получить больше свободы», — высказалась дипломат.

Каллас добавила, что поддерживает постоянный контакт с зарубежными коллегами, уделяя особое внимание странам Ближнего Востока, наиболее пострадавшим от военных действий.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи. Российский лидер охарактеризовал убийство верховного лидера как циничный акт, нарушающий нормы международного права и базовые принципы человеческой морали.

Сообщение о гибели аятоллы стало известно 1 марта. Он был убит ранним утром 28 февраля в своей резиденции во время исполнения служебных обязанностей. После трагедии в Иране начались митинги, а правительство объявило траур.

