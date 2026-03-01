Опасно лететь? Что происходит с рейсами в Египет

Рейсы в Египет остаются безопасными вопреки эскалации конфликта Ирана и Израиля

Фото: Reuters/Stringer

Туристическое сообщество насторожилось.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке туристическое сообщество снова насторожилось. Особенно — путешественники, которые собираются на популярные египетские курорты. Новости о закрытии воздушного пространства в ряде стран и изменении маршрутов заставили многих нервно обновлять табло вылетов и гадать: не случится ли авиационный хаос?

Разбираемся, что происходит сейчас и стоит ли туристам переживать.

Официальная позиция посольства

В российском посольстве призвали граждан сохранять спокойствие и внимательно следить за ситуацией.

«В связи с эскалацией в регионе Ближнего Востока призываем граждан России в Египте… сохранять спокойствие и проявлять разумную осторожность. Следите за предупреждениями властей Египта и выполняйте их распоряжения», — подчеркнули в ведомстве.

При этом, по данным Министерства гражданской авиации Египта от 28 февраля, воздушное пространство страны остается открытым, а авиасообщение работает в штатном режиме. Посольство продолжает мониторинг и обещает оперативно информировать при изменениях.

Почему туристы напряглись

Повод для тревоги понятен. Воздушное пространство над Персидским заливом частично закрыто, многие маршруты в регионе срочно перестраивают. Самолетам приходится обходить потенциально опасные зоны, что автоматически увеличивает время полета.

У туристов свежа память о событиях прошлого лета, когда во время 12-дневной войны против Ирана авиационная система Ближнего Востока дала серьезный сбой. Тогда рейсы массово задерживали, самолеты летали по длинным обходным маршрутам, задержки накапливались «снежным комом».

Египетские курорты тогда задело лишь косвенно — но неприятный осадок у путешественников остался.

Что происходит с рейсами прямо сейчас

Хорошая новость: на данный момент серьезного авиационного коллапса не наблюдается. Мониторинг московских аэропортов показывает, что ситуация в целом стабильная.

Шереметьево

рейс SU 432 в Хургаду задержан на 21 минуту;

рейс «Аэрофлота» в Шарм-эль-Шейх — примерно на 20 минут.

Домодедово

рейс NordStar Y7 6101 в Шарм-эль-Шейх вылетел в 10:57 вместо 10:15 — задержка умеренная.

Внуково

Внуково рейс 4S 3316 (Red Sea Airlines) в Шарм-эль-Шейх задержан почти на час — самая заметная просадка, но все еще не критичная.

В целом речь идет о небольших сдвигах расписания, а не о массовых отменах.

Где ситуация сложнее

Проблемы сильнее проявились на других направлениях региона. Уже:

приостановлены рейсы в Дубай;

корректируется расписание в Абу-Даби и Доху;

под вопросом отдельные маршруты на Мальдивы.

Эти изменения носят комплексный характер и связаны именно с перестройкой воздушных коридоров.

Почему полеты стали длиннее

Все авиакомпании сейчас закладывают обход воздушного пространства Ирана. Новые маршруты официально признаны безопасными, но есть нюанс — они длиннее.

Это означает:

увеличение времени в пути;

возможные точечные задержки;

более плотное расписание у авиакомпаний.

Именно из-за этого могут возникать небольшие «петли в небе», которые уже замечают пассажиры.

Дотянется ли конфликт до курортов Египта

На текущий момент — нет. Египет принимает рейсы в обычном режиме, аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха работают штатно, а задержки остаются точечными и некритичными.

Однако фактор неопределенности сохраняется. Если напряженность в регионе усилится, авиационная логистика может снова дать сбой — по сценарию прошлого года.

Главное для туристов сейчас

Ситуация выглядит контролируемой, но расслабляться полностью рано. Разумная тактика:

следить за статусом своего рейса;

закладывать запас времени на перелет;

отслеживать сообщения авиакомпаний и туроператоров.

Пока что отдых в Египте остается доступным и относительно спокойным — но небо над регионом явно стало более нервным.

