Российские туристы застряли на круизных лайнерах в Персидском заливе

Фото, видео: Reuters/Darrin Zammit Lupi; Instagram*/smychek_denis; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Суда остаются в портах ОАЭ и Катара на фоне обострения конфликта вокруг Ирана.

Круизные операторы отменили маршруты по странам Персидского залива из-за военной операции США и Израиля против Ирана, в результате чего российские туристы остались на борту судов в портах ОАЭ и Катара. Об изменениях в расписании сообщили представители компаний.

В порту Дубай продолжают стоянку три лайнера — MSC Euribia, Celestyal Discovery и Aroya. Еще одно судно, Celestyal Journey, находится в столице Катара Доха. Экипажи проинформировали пассажиров о продлении стоянки до получения указаний от местных властей.

По сообщениям отдыхающих в социальных сетях, обстановка на борту остается спокойной: пассажиры пользуются инфраструктурой, работают рестораны и зоны отдыха. Сроки выхода судов из портов пока не определены.

Компания MSC Cruises отменила круиз с отправлением из Дубая, а также посадку в Дохе, запланированную на 1 марта. Пассажирам, завершившим поездку в ОАЭ, оказали помощь в поиске размещения, при этом расходы на проживание они оплатили самостоятельно.

Аэропорты Дубая приостановили работу на неопределенный срок на фоне обострения ситуации в регионе. Авиакомпания Аэрофлот отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби. В ассоциации «Альянс туристических агентств» сообщили, что в ОАЭ находились около 100 тысяч россиян. Министерство экономического развития заявило, что держит ситуацию на контроле.

США объявили о начале совместной с Израилем операции против Ирана, после чего стороны обменялись ударами. На этом фоне в ряде городов региона, включая Дубай и Абу-Даби, прогремели взрывы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.