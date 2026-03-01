Ушел вслед за женой: умер актер и поэт Александр Зиновьев

Фото: Dixi-ТВ

Оба супруга скончались от тяжелой болезни с разницей в два месяца.

Актер, сценарист и поэт Александр Зиновьев ушел из жизни на 80-м году после продолжительной болезни. Об этом aif.ru сообщил его друг Андрей Подопригора. Зиновьев пережил свою супругу всего на два месяца.

Он ее любил до последнего

Как рассказал Подопригора, жена Александра Зиновьева болела онкологией на протяжении шести лет. Сам актер последние два года тоже боролся с аналогичным диагнозом, но при этом продолжал ухаживать за супругой.

«Она умерла 31 декабря. Я надеялся, что он выдержит этот удар, но не смог. Он ее сильно любил до последнего. Был однолюб, как лебедь», — поделился друг артиста.

Яркие роли в культовых сериалах

Александр Зиновьев был известен широкой публике благодаря работе в кино. Его колоритную внешность режиссеры часто использовали в эпизодических, но запоминающихся ролях.

Актер снимался в проектах «Интерны», «Глухарь-2», «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение», «Сатисфакция», «Гибель Империи». Всего в его фильмографии более 70 картин, включая культовые сериалы «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Крот», «Морские дьяволы» и «Спецназ».

Поэт и сценарист

Помимо актерской работы, Зиновьев занимался литературным творчеством. Он писал стихи и выступал как автор сценариев, был участником поэтических объединений. Его друг и коллега Евгений Талабаев поделился воспоминаниями об артисте.

«Творческий, тонко чувствующий людей человек. Открытый, честный, готовый оказать помощь человеческую и материальную, не задумываясь ни на секунду. Уникальный человек духом и совестью из СССР, коих мало осталось. Вместе делали спектакли по его пьесам», — рассказал Талабаев.

Информация о дате и месте прощания с Александром Зиновьевым пока не сообщается.

