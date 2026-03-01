Иран пообещал нанести удар с прежде невиданной силой по США и Израилю

Секретарь ВСНБ Исламской Республики призвал народ к единству.

Вооруженные силы Ирана намерены нанести беспрецедентный по мощности удар по Соединенным Штатам и Израилю. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики Али Лариджани, сообщает иранское государственное телевидение.

Высокопоставленный чиновник в эфире государственного телевидения подчеркнул, что Иран заставит своих противников раскаяться в содеянном.

«Солдаты и народ Ирана преподадут им незабываемый урок», — заявил Лариджани в своих социальных сетях, призывая граждан страны проявить стойкость и национальное единство перед лицом внешней угрозы.

Представитель ВСНБ отдельно прояснил географию возможных атак. Он отметил, что Исламская Республика не преследует цель атаковать соседние государства. Основными мишенями станут американские военные объекты, расположенные на Ближнем Востоке.\

Такая позиция обусловлена гибелью верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, который скончался в результате ударов со стороны США и Израиля.

По мнению Лариджани, западные силы стремятся к развалу государства, поэтому любые попытки внутренних групп посеять раздор в обществе будут жестко пресекаться властями Ирана.

