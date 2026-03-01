Фото, видео: Instagram*/_shiphappen_; Instagram*/captain_misha_; 5-tv.ru

Удар мог прийтись по человеку — и тогда последствия были бы куда серьезнее, чем просто «сувенир на память».

В порту Дубая моряк нашел металлический фрагмент, упавший на палубу судна. По словам мужчины, осколок оказался частью ракеты и приземлился прямо на корабль во время недавних событий в регионе. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Было слышно, как он упал. Вот он лежит на палубе. Такой вот осколок от ракеты. Если бы прилетел по телу или в голову, то было бы не очень приятно», — говорит моряк на видео.

Он пояснил, что после произошедшего первым делом проверил состояние антенн и оборудования на судне. Уже затем обнаружил на палубе металлический фрагмент, который, по его словам, остался со вчерашнего дня.

Судя по кадрам, осколок лежал открыто, без видимых повреждений вокруг. Мужчина добавил, что решил оставить находку себе «на память».

Военная операция США и Израиля против Ирана

Новый виток противостояния развернулся 28 февраля, когда в Тегеране и ряде других городов Ирана произошла серия мощных взрывов. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Армия обороны Израиля провела упреждающую атаку по целям на иранской территории. Позднее было объявлено о начале операции «Щит Иегуды», которую, как утверждается, готовили при участии США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил запуск отдельной американской кампании под названием «Эпичный гнев». В Вашингтоне заявили, что задачами операции являются ликвидация иранских ядерных и ракетных программ, а также смена действующей власти в республике.

В Министерстве иностранных дел Ирана произошедшее охарактеризовали как агрессию и посягательство на государственный суверенитет. По информации иранских СМИ, удары пришлись не только по военной инфраструктуре, но и по жилым кварталам в Куме, Тебризе, Хамадане, Керманшахе и Исфахане.

Ответные действия Тегерана выразились в ракетных ударах по территории Израиля и по американским объектам в регионе. Сообщалось также о взрывах в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Кувейте, что свидетельствует о расширении географии конфликта.

На фоне этих событий стало известно о гибели верховного руководителя Ирана Али Хаменеи. По имеющимся данным, он погиб в результате удара по своей резиденции.

