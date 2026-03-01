Фото, видео: 5-tv.ru

Ситуация в Дубае пока остается стабильной. Об этом 5-tv.ru рассказала российская туристка Анна, находящаяся с семьей в ОАЭ.

По ее словам, ночь выдалась тревожной. Им пришлось спать на полу на кухне, где нет окон, чтобы обезопасить себя от возможных попаданий снарядов.

«На сегодняшний час ситуация стабильная, но напряженная. В целом люди сохраняют спокойствие. Вечером была некая паника, сейчас достаточно все спокойно», — поделилась Анна.

Последние залпы, по словам россиянки, были в районе 8:30 утра по местному времени (7:30 по московскому). Жители Дубая работают в штатном режиме. Однако занятия в школах отменили до 4 марта.

Последствия ночных событий видны невооруженным глазом. На заправках выстроились очереди из автомобилей — водители спешат заполнить баки на случай непредвиденной ситуации. В супермаркетах наблюдаются перебои с товарами: полки с продуктами первой необходимости опустели. Местные жители и туристы, опасаясь возможной блокады или новых ударов, создают запасы.

Иран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам в регионе. Взрывы прогремели в столице Катара Дохе, Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах.

В Дубае обломки сбитого беспилотника стали причиной пожара в порту Джебель-Али, есть погибший. Влады ОАЭ осудили атаку как «опасную эскалацию». Небо над страной было закрыто, рейсы отменены.

