Иран начал ракетную атаку на Израиль

Удары носят поэтапный характер и направлены на американские военные базы в регионе.

Иран утром 1 марта возобновил ракетные обстрелы территории Израиля. Об сообщает иранское государственное телевидение.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что удары наносятся по израильским военным объектам.

Воздушная тревога объявлена в нескольких районах страны, включая окрестности Тель-Авива. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о работе систем противовоздушной обороны по перехвату ракет.

По данным израильской службы скорой помощи Magen David Adom, в результате попадания одной из ракет в центре страны погибла женщина, еще около 120 человек получили ранения.

Взрывы сегодня также прогремели в столице Катара Дохе, Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах, где под удар попали объекты, связанные с военной инфраструктурой США.

В Дубае обломки сбитого беспилотника вызвали пожар в порту Джебель-Али, есть один погибший. Власти ОАЭ осудили атаку как «опасную эскалацию».

