Иранская авиация атаковала военные объекты США в Персидском заливе и Ираке

Тегеран предпринял решительные ответные действия.

ВВС Ирана нанесли серию ударов по военным базам США, расположенным в зоне Персидского залива и на территории Ирака. Об этом сказано в заявлении армии исламской республики.

По данным иранской гостелерадиокомпании, в масштабной операции были задействованы высокоскоростные боевые самолеты. Подчеркивается, что атака проводилась в несколько этапов, а целями стали пункты дислокации американских сил не только в странах залива, но и в Иракском Курдистане. Местные средства массовой информации акцентируют внимание на том, что это первый случай в истории, когда национальная авиация Ирана совершила прямые боевые вылеты против объектов армии США на Ближнем Востоке.

Нападение США и Израиля на Иран

Обострение ситуации стало следствием вооруженного нападения на сам Иран, совершенного США и Израилем 28 февраля. Ранее западные союзники атаковали ряд иранских городов, включая столицу государства — Тегеран. Сообщалось, что в результате тех налетов были зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры, а среди мирного населения есть погибшие.

В качестве первичной реакции иранская сторона применила ракетное вооружение, обстреляв территорию Израиля и американские базы. Нынешнее использование авиации закрепило переход конфликта в фазу прямой военной конфронтации между государствами. В заявлении армии Ирана подчеркивается успешный характер проведенной воздушной операции.

