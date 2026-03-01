В Иране начались массовые митинги после известия о гибели Али Хаменеи

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru

Граждане выражают скорбь и протест.

На фоне подтвержденной смерти духовного лидера Ирана Али Хаменеи в крупных городах страны вспыхнули масштабные акции скорби и протеста. Об этом сообщило агентство Fars.

Жители различных регионов страны вышли на улицы, чтобы почтить память покойного лидера. По данным иранских медиаресурсов, в городе Урмия зафиксировано скопление множества людей, оплакивающих Хаменею.

В Дехдашти женщины проводят траурные церемонии с портретами Хаменеи в руках, а в Мешхеде, у знаменитой мечети Имама Резы, мужчины и дети не скрывают слез. Паломники, собравшиеся у мавзолея, не только выражают глубокую печаль, но и скандируют политические лозунги, направленные против США и Израиля. В связи с кончиной верховного руководителя в государстве официально установили 40-дневный период траура и объявили неделю выходных дней.

Официальное подтверждение смерти Али Хаменеи поступило от ведущих правительственных агентств Ирана, включая IRNA и Tasnim. Согласно их сведениям, лидер скончался на своем рабочем месте в тегеранской резиденции ранним утром в субботу, 28 февраля. Ранее о вероятной гибели иранского лидера заявляли западные политики.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что здание резиденции было разрушено после того, как Тель-Авив обозначил его приоритетной целью. В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию в социальных сетях, назвав погибшего крайне одиозной исторической фигурой. Пока страна погружена в траур, мировое сообщество следит за тем, кто займет вакантный пост верховного правителя в условиях обострившейся геополитической обстановки.

